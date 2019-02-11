محمد صلاح يتخلى عن لحيته

المصدر: لندن - وكالات

ظهر النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بـ «لوك جديد»، بعدما سجل هدفاً خلال فوز فريقه على ضيفه بورنموث أول من أمس (3-0)، في المرحلة الـ 26 من «البريمير ليغ». ونشر الدولي المصري صورة جديدة عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، يظهر فيها بلا لحية.

ولقيت الصورة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بآلاف التعليقات، كما قام الكثيرون بإعادة نشرها عبر حساباتهم. وقدم صلاح أداء جيداً في مباراة بورنموث، ليقود فريقه لتحقيق فوز مهم، كما عزز حظوظه في نيل لقب هداف «البريمير ليغ» للمرة الثانية توالياً.