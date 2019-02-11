«دبي الرياضي» و«حتّا» ينظمان مسيرة التسامح

المصدر: حتا - البيان الرياضي

ضمن فعاليات «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، نظم مجلس دبي الرياضي، فعالية مسيرة التسامح، بمناسبة عام التسامح، بالتعاون مع نادي حتّا، بمشاركة 2345 شخصاً ، يمثلون المدارس الحكومية والخاصة، والهيئات الحكومية في حتا وعجمان، والمدارس الحكومية في حتا ورأس الخيمة وعجمان والشارقة، وجمعية النهضة النسائية بحتا، كما شارك في المسيرة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي حتا الرياضي، وممثل مجلس دبي الرياضي، وممثلون عن عدد من الدوائر الحكومية والمدارس في منطقة حتّا، وعدد من مدن الدولة.وسار المشاركون من نقطة الانطلاق أمام صالة الأفراح ، وصولاً إلى نقطة الختام في نادي حتّا، على أنغام المعزوفات الوطنية والتراثية التي عزفتها الفرقة الموسيقية لشرطة دبي.