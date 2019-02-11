نجاح كبير لمهرجان الشارقة للتجديف

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

بنجاح كبير وبمشاركة واسعة بلغت 700 مشارك ومشاركة نظم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية ببحيرة الخان بالشارقة مهرجان سباقات التجديف المتنوع ضمن برامج أنشطته التي تستهدف نشر كافة الرياضات البحرية لاستيعاب طاقة الشباب ونشر الثقافة البحرية بين كافة فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين. شهد فعاليات المهرجان علي بن سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونظم السباق بالتعاون مع نادي رأس الخيمة للرياضات البحرية بحضور عارف إبراهيم الهرنكي المدير التنفيذي للنادي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وعدد من أندية التجديف المعروفة بقوارب التنين «دراغن بوت».