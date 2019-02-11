«خماسيات دبي القضائي» تختتم منافسات الجولة الأولى

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت منافسات الجولة الأولى من الدور الأول لبطولة التسامح لخماسيات كرة القدم التي ينظمها معهد دبي القضائي، وكشفت اللقاءات عن درجة عالية من الاحترافية، حيث بلغ مجموع الأهداف التي تم تسجيلها 69 هدفاً. وعلى الرغم من الأجواء المسائية الباردة التي شهدتها دبي في الآونة الأخيرة، امتلأت مدرجات ملعب معهد دبي القضائي بالجماهير الغفيرة من مشجعي الفرق المشاركة التي قدمت عروضاً رائعة.

وقال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: لقد كانت سعادتنا بالغة ونحن نتابع المنافسات المحتدمة بين الفرق المتنافسة بأجواء حماسية، كما اتسمت جميع اللقاءات بالروح الرياضية الودية، إن هذا يدل على التأثير الإيجابي الذي تتركه هذه البطولة على القيم الأخلاقية التي يتسم بها اللاعبون بالتزامن مع «عام التسامح»، والدور المهم للبطولة ذاتها في حفز الشباب على المشاركة لتطوير مهاراتهم، ومساعدتهم على قضاء أوقات ممتعة ومفيدة لغرض المنافسة واللعب النظيف. إننا نعرب عن بالغ شكرنا للجمهور الذي حرص على الحضور وتشجيع اللاعبين لإضفاء المزيد من المتعة والحماسة على كل واحدة من المباريات.