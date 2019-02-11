دي خيا يفرض شروطه على يونايتد

المصدر: لندن - وكالات

ذكرت تقارير بريطانية أن الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد ، يواصل الضغط على إدارة الفريق من أجل تعديل راتبه الأسبوعي خلال الفترة الحالية. وأوردت صحيفة «ميرور» ، أن الدولي الإسباني متمسك بعدم التراجع عن طلباته المادية، بالحصول على راتب أسبوعي 350 ألف جنيه استرليني، قبل أن يوقع على العقد الجديد .

وذكرت الصحيفة أن ممثلي الحارس الإسباني، يعملون على الضغط بشدة على إدارة مانشستر يونايتد بورقة زميله التشيلي أليكسيس سانشيز. حيث إن اللاعب التشيلي هو الأعلى راتباً في صفوف النادي، براتب أسبوعي 400 ألف جنيه استرليني.