عقوبات مالية ضد 8 لاعبين من الأفريقي التونسي

المصدر: Ⅶ تونس - صالح قادري

قرر المكتب التنفيذي للنادي الأفريقي التونسي، فرض عقوبة مالية على 8 لاعبين من الذين شاركوا في المباراة التي خسرها الفريق بثمانية أهداف أمام مازمبي الكنغولي، ضمن بطولة الأندية الأفريقية أبطال الدوري. في الأثناء، انطلق المدرب الجديد الفرنسي فيكتور زفونا في إعداد الفريق للمباراة التي ستجمعه غداً بمازمبي الكونغولي، لحساب الجولة الرابعة بملعب رادس، وبحضور 40 ألف متفرج، وكان الفريق الكونغولي قد وصل أول من أمس إلى تونس. وفي اليوم نفسه، اليوم يلاقي الترجي التونسي أورلاندو بيراتس الجنوب الأفريقي بملعب المنزه، وسيكون محروماً من خدمات لاعبين من أبرز نجومه، هما المدافع خليل شمام والمهاجم الليبي حمدو الهوني، بداعي الإصابة، وتدور هذه المواجهة دون حضور الجمهور، بسبب العقوبة المسلطة على الترجي التونسي.

من ناحية أخرى غادر أمس النجم الساحلي إلى بوركينا فاسو، حيث يحل ضيفاً على فريق ساليتاس بعد غدٍ لحساب الجولة الثانية من مجموعات كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، وسيكون النجم منقوصاً من لاعبين مهمين هما المدافع عمار الجمل بسبب العقوبة ومحمد أمين بن عمر الذي لم يتماثل بعد للشفاء.