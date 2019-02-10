«الإمارات لمتلازمة داون» تنظم بطولة البوتشي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

اختتمت بنجاح كبير منافسات بطولة «البوتشي» الثانية عشرة لأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون والتي نظمتها جمعية الإمارات لمتلازمة داون برعاية الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي نجل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والتي أقيمت بالصالة الرياضية بمركز دبي لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم وضمن فعاليات عام التسامح 2019.

وعبرت الدكتورة منال جعرور رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون عن عميق شكرها وامتنانها وتقديرها وأعضاء مجلس الإدارة وذوي متلازمة داون وأسرهم للرعاية الكريمة للشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي نجل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة النابعة من توجيهات القيادة الرشيدة للاهتمام بأصحاب الهمم وإسعادهم ودمجهم في الحياة العامة والثقافة والرياضة. وأضافت: تحرص قيادتنا الحكيمة على تمكين ودمج أصحاب الهمم وتقديم الرعاية وتيسير كافة السبل التي تمكنهم من أن يكونوا أعضاءً فاعلين يتمتعون بكافة الحقوق ويساهمون في بناء وتطوير المجتمع.