محمد بن سليّم يترأس مؤتمر «دولي السيارات» بالكويت

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

ترأس محمد بن سليّم رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية، رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة، المؤتمر الإقليمي السنوي للاتحاد الدولي للسيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا الذي بدأ أعماله في الكويت أمس، وأعرب محمد بن سليّم عن أن رياضة السيارات في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا تدخل حقبة جديدة مثيرة مع وصول وشيك لبطولات إقليمية جديدة لسباقات الكارتينغ والدرفت والراليات الصحراوية، وإضفاء الطابع الرقمي على أحداث تنظيم رياضة السيارات عن طريق المشروع الجديد «التصاريح الإلكترونية» وسيتم الإعلان عن تفاصيل سلسلة البطولات الثلاث الجديدة، وهي الأولى من نوعها منذ 35 عاماً في مدينة الكويت في هذا المؤتمر بحضور جان تود، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات.

وسيكون ابن سليّم، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات للرياضة لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، من بين مجموعة كبيرة من المسؤولين الذين يمثلون سلطات رياضة السيارات الوطنية التي تحضر المؤتمر لمناقشة قضايا رياضة السيارات على نطاق واسع.