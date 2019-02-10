بيتزارو يتأهب لرقم قياسي جديد في «البوندسليغا»

المصدر: برلين - وكالات

يستعد المهاجم البيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو، لتحقيق رقم قياسي جديد في (بوندسليغا)، حيث يستطيع خطف لقب أكبر الهدافين سناً في البطولة، من النجم السابق ميركو فوتافا. ويتصدر فوتافا قائمة أكبر هدافي البوندسليغا سناً منذ 24 أغسطس 1996، عندما سجل هدف بريمن في المباراة التي خسرها 1 - 2 أمام شتوتغارت. وكان عمر فوتافا وقتها 40 عاماً و121 يوماً.

والآن، يستطيع بيتزارو، الذي يلعب لفيردر بريمن أيضاً، كسر هذا الرقم القياسي في أي مباراة يخوضها مع الفريق من الآن فصاعداً، بداية من مباراة الفريق المقررة اليوم أمام أوغسبورغ، حيث سيكون عمر بيتزارو 40 عاماً و130 يوماً.