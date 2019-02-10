الأهلي يقاطع الاتحاد المصري

المصدر: Ⅶ القاهرة ــ عماد الحسيني

التهبت الأجواء في الشارع الكروي المصري، بعدما أعلن مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عدم المشاركة في أي اجتماعات لاتحاد كرة القدم، سواء أكانت رسمية أم ودية، إضافة إلى مقاطعة البطولات العربية، بسبب موقف النادي من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي.وعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعاً طارئاً أمس، لبحث كيفية الرد على مخالفات اتحاد الكرة، واعتبر الأهلي أن اتحاد الكرة انتهك اللوائح، ، بعد السماح لرئيس نادي الزمالك الموقوف من قبل الأولمبية المصرية والاتحاد الأفريقي ، بحضور اجتماع الاتحاد مع رؤساء الأندية، الأربعاء الماضي.