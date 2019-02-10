اليوم ختام بطولة الإمارات للمواي تاي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تختتم مساء اليوم بصالة نادي الجزيرة في أبوظبي بطولة الإمارات للمواي تاي الثانية لعام 2019، التي ينظمها اتحاد الإمارات لمواي تاي وكيك بوكسينغ تزامناً مع مبادرة عام التسامح، والتي شهدت مشاركة حوالي 200 لاعب ولاعبة يمثلون 36 نادياً من مختلف مناطق الدولة لمختلف الأوزان.

وشهدت مباريات الدور التمهيدي مشاركة 40 جنسية وفي مقدمتها أبطال الإمارات، وفي الفئة (أ) تأهل اللاعب محمد الخطيب ليقابل ميشيل سندوم في وزن تحت 81 كغم ويلعب في نفس الوزن لازارك مع مخروج، وفيكتور زامان مع نبيل كوشي، وتختتم مباريات تلك الفئة بلقاء حيدر بشير حسين مع اورنالدو.

وفي وزن تحت 51 كغم يلعب محمد المسماري مع خالد المري، وعلى مستوى السيدات تلعب حنان إبراهيم مع جوان شربيني في وزن تحت 63 كغم، ويلعب أحمد مبارك مع مدحت محمد في وزن فوق 91 كغم، ويلتقي هزاع الجنيبي مع مبارك الحمادي ضمن الفئة الثانية في وزن تحت 75 كغم، ويوسف محمد مع وائل بشار وداود رولان مع إسماعيل يمستا وأيوب بن زيدان مع صلاح الدين علي.