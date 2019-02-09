«كرة السيدات» تطلق مبادرة «معاً نكون أقوى»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أطلقت لجنة كرة القدم للسيدات مبادرتها المجتمعية التي حملت شعار «معاً نكون أقوى»، بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف الرابع من شهر فبراير من كل عام.

وأكدت نوف العدوان لاعبة المنتخب الأول أن المبادرة تحثُ على أهمية تضافر جهود الجميع في محاربة مرض السرطان الذي انتشر بصورة كبيرة في الأعوام القليلة الماضية ومن دون تفريق بين طفل أو امراة أو رجل، ونهدف من خلال المبادرة إلى استكشاف السُبُل التي نستطيع من خلالها المساعدة على الحد من المرض،.

وأضافت: «في مقدورنا حفز العمل وتشجيع الآخرين على اتخاذ إجراءات للوقاية من السرطان، والتصدي للمفاهيم الخاطئة حول السرطان كمرض قاتل لا علاج له، ونستطيع أن نوحّد قوانا وأن نُنسّق الجهود لنُحدث فرقاً في مكافحة السرطان».

وفي السياق ذاته، أعربت نهال عبدالعزيز لاعبة منتخبنا الوطني عن حرص جميع اللاعبات المشاركات في مبادرة «معاً نكون أقوى» على نشر رسائل التوعية من خلال المبادرات المجتمعية للجنة، وإيماناً بأهمية كرة القدم ودورها في تقديم رسائل تصل إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع كونها اللعبة الأكثر انتشاراً.

وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بطرق الوقاية من مرض السرطان باتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على وزن صحي والمواظبة على ممارسة النشاط البدني، وتعزيز الفهم بأن الكشف المبكر عن الإصابة بالسرطان يزيد فرص الشفاء منه وينقذ الأرواح.