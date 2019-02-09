الإعلان عن جدول جديد مُعدل للدوري المصري اليوم

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

يكشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، عن التعديلات التي أجراها على جدول مسابقة الدوري المصري، بتوقيتات ومواعيد جديدة، تتناسب مع أوضاع الموسم الكروي الاستثنائي، وذلك بناء على ما تم في الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد، مع مسؤولي الأندية.

وقال حسين، إن الحلول كثيرة، لكن لم يبدِ أحد أي مرونة سواء الأندية، أو خافير أغيري، المدير الفني لمنتخب مصر.

وأوضح أن الموسم الحالي هو الأصعب، حيث أقيمت بطولتان أفريقيتان في سنة واحدة، وبطولة عربية، فضلاً عن التوقفات الدولية، وأزمات الملاعب والتعليمات الأمنية، وشدد حسين على أن من يمتلك أي تصور لجدول الدوري يقدمه له، وسيعترف أمام الجميع أنه مخطئ.