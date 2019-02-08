شاهد.. إلى أين ذهب راموس؟

المصدر: البيان الالكتروني

تعرض سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، لسخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زحلقته الطريفة في مباراة الكلاسيكو، التي جمعت فريقه ومضيفه برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.

وخلال الشوط الثاني من تلك المباراة، توغل الظهير الأيمن لنادي برشلونة، الدولي البرتغالي نيلسون سيميدو داخل منطقة جزاء الريال، فحاول راموس إيقافه عن طريق التزحلق على العشب، ولكن ساميدو تجاوز المدافع الدولي الإسباني ببراعة، وتركه يتزحلق إلى خارج الملعب، في مشهد طريف ونادر لأحد أفضل المدافعين في العالم.

ولحسن حظ راموس، فإن هذه الهجمة لم تسفر عن هدف لبرشلونة، بعدما نجح دفاع الريال في إبعاد الكرة عن منطقته.

وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي (1-1)، وسيلتقي الفريقان مجددا بعد أسبوعين في مدريد، لتحديد المتأهل منهما إلى نهائي كأس إسبانيا.