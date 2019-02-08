البلوشي سفيراً لـ«جي إم سي» الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلنت «جي إم سي» عن شراكتها مع بطل رياضة الدراجات النارية الموتوكروس، الدرّاج الإماراتي محمد البلوشي المتوج بجائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» كأفضل رياضي محلي بدولة الإمارات، ليكون سفيراً جديداً لعلامة السيارات الأمريكية العريقة في منطقة الشرق الأوسط.

وأنهى النجم الإماراتي بنجاح منافسات «رالي داكار» للمرة الثانية على التوالي بعد خوض السباق في أمريكا الجنوبية خلال الفترة التي امتدت بين 6 و17 يناير 2019.

وكان البلوشي الدرّاج العربي الوحيد الذي تمكّن من الوصول إلى خط نهاية الرالي، ما وضعه ضمن لائحة أبرز الدرّاجين في العالم الذين تمكّنوا من إكمال ما يُعتبَر أصعب سباق على كوكب الأرض، الأمر الذي عزّز شهرته كواحد من أفضل درّاجي الموتوكروس في الشرق الأوسط.

حول هذا الموضوع، قالت مولي بيك، الرئيسة التنفيذية للتسويق في «جنرال موتورز الشرق الأوسط»: «محمد و«جي إم سي» كلاهما يتمتّعان بشغف كبير بدفع الإمكانيات إلى حدودها القصوى كل في مجاله. إن الشجاعة والمرونة والقدرة التي يتمتّع بها محمد لمواجهة أي عائق يواجهه هي كلّها قِيَم أساسية هامة نشاركه إيّاها.

وليس هناك شريك أفضل من «جي إم سي» لمساعدته في مهمّته للترويج لرياضة الموتوكروس في المنطقة. ومع اعتماد علامتنا التجارية لشعار «We Are Professional Grade»، فإنه بالتالي لا يوجد شخص يجسّد شعارنا أفضل من محمد».