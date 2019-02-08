الاتحاد السوداني يستنجد بـ «فيفا»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

قرر اتحاد كرة القدم السوداني، الاستنجاد بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وذلك لتكييف أوضاع عقود لاعبي الدرجة الممتازة، التي تتعارض مع انتهاء الموسم الاستثنائي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، والمقرر له نهاية مايو الجاري.

وأدلى الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني، بتصريحات إعلامية عقب الاجتماع، قال فيها إن هناك أكثر من 50 لاعباً بالدرجة الممتازة، سوف تنتهي عقودهم حسب اللائحة القديمة في أكتوبر، وقال شداد إن مجلسهم قرر مخاطبة «الفيفا» بتطورات قرار «الكاف»، بتغيير روزنامة الموسم ليبدأ في يناير وينتهي في نهاية مايو، وإيجاد حل لمشكلة هؤلاء اللاعبين.