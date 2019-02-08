إخلاء القضبان للدوري المصري

المصدر: القاهرة- عماد الحسيني

يسعى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، لاستكمال مسابقة الدوري بأي طريقة، وإخلاء القضبان من أي عوائق، حتى ينطلق قطار الدوري دون توقف، على حساب المسابقات المحلية الأخرى، لذا، تقرر تأجيل مباريات كأس مصر، وتأجيل مباراة كأس السوبر، المقرر إقامتها بين الأهلي والزمالك، إلى ما بعد أمم أفريقيا.

واجتمع مجلس إدارة الاتحاد مع مسؤولي أندية الدوري، وشهد الاجتماع مشادة كلامية بين أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد، وبين رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بعد أن غادر خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي الاجتماع، اعتراضاً على وجود رئيس الزمالك الموقوف من قبل اللجنة الأولمبية، وعندما تدخل شوبير اشتبك معه منصور لفظياً.