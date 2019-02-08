افتتاح صالة رياضية في «إدارة أمن الهيئات والمنشآت والطوارئ»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد العميد خالد علي شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة في شرطة دبي، يرافقه العميد خبير خليل عبيد البشري مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، افتتاح الصالة الرياضية في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بحضور العميد راشد خليفة الفلاسي نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، وعدد من الضباط والأفراد ومدربي الرياضة.

وقال العميد شهيل، إن المنشآت والطوارئ، كونها الإدارة الأكثر تدريباً، نظراً لطبيعة مهام عملهم، الذي يتطلب ممارسة الرياضة بشكل دائم ومستمر، للمحافظة على اللياقة والقوة البدنية للمنتسبين.

وأكد شهيل، أن الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، تسعى لتأهيل المدربين في هذه الصالات، وذلك لتدريب الأفراد التدريب العلمي الصحيح، تجنباً للإصابات الناتجة عن أخطاء التدريب.