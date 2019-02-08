تعاون بين شرطة دبي و«سكاي دايف» لتعزيز سلامة الرياضات الجوية

المصدر: دبي - وام

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي وشركة سكاي دايف دبي مذكرة تفاهم تدعم تطور الرياضات الجوية في الإمارة من خلال برنامج تدريب نموذجي يعزز خبرات ومعارف المحققين حول حوادث القفز المظلي وآليات التعامل معها.

وأوضح اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن خبراء شركة سكاي دايف دبي سيتولون تدريب مجموعة من المحققين وإثراء خبراتهم حول حوادث القفز الجوي وأسبابها وآليات وأساليب التحقيق الخاصة بها، وذلك بما يضمن الاستعداد والجاهزية العالية في شرطة دبي للتعامل مع هذه الحوادث مستقبلاً.