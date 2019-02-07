متسابقو «سبارتن» يتطلعون لـ«تحدي مليحة»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أعلن القائمون على «بطولة سبارتن للشرق الأوسط وأفريقيا»، عن عودتها إلى منطقة مليحة، إحدى أبرز وجهات السياحة البيئية والأثرية في المنطقة، بمشاركة أكثر من 2500 متسابق من جميع أنحاء العالم، لخوض غمار التحدي الأبرز في هذا النوع من البطولات، التي تنظم بالشراكة مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، و«مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية»، بالتعاون مع «مجلس الشارقة الرياضي»، يوم الجمعة، الموافق 15 فبراير الجاري.وتُعدّ بطولة العوائق الأكثر تحدياً ، إذ صممت لتحاكي التحديات التي خاضها أقوى محاربي إسبارطة في اليونان القديمة.