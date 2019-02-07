«نيويورك سيتي» ضيفاً على مدارس السيتي

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

شارك لاعبو كرة القدم الصغار في مدارس السيتي بالعاصمة أبوظبي في حصة تدريبية إلى جانب لاعبي الفريق الأول في نادي نيويورك سيتي لكرة القدم. وجاءت هذه الزيارة ضمن المعسكر التدريبي الذي أجراه نادي نيويورك سيتي في فندق قصر الإمارات، وذلك استعداداً للموسم الجديد ، وحظي الأولاد والبنات المشاركون في مدارس السيتي لكرة القدم بفرصة لمشاهدة المهارات الكروية التي يتمتع بها الفريق، كما انضموا إليهم في مباراة قصيرة.

وقال دومنيك تورنت، مدرب نيويورك سيتي: «كان رائعاً بالنسبة لنا أن نمضي عشرة أيام متواصلة في أبوظبي، الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا، كانت زيارة مدارس السيتي لكرة القدم، لنشارك في تحفيز هؤلاء اللاعبين الواعدين».