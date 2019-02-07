الإمارات تشارك في «آسيوية المنحدرات الثلجية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشارك دولة الإمارات للمرة الأولى في بطولة قارية في رياضة التزلج على المنحدرات الثلجية، بعد حصول اتحاد الإمارات على عضوية الاتحاد الدولي لهذه الرياضة، والتي فتحت الباب أمام المواهب الإماراتية والمنتخبات الوطنية للمشاركة في البطولات القارية. ويشارك اللاعب حميد الأنصاري كأول لاعب إماراتي يمثل الدولة في رياضة التزلج على المنحدرات الثلجية، من خلال مشاركته في البطولة الآسيوية الشتوية للصغار بمدينة ساخلين الروسية، خلال الفترة من 7 – 15 فبراير الجاري، ويخوض اللاعب الذي يبلغ من العمر 14 عاماً في البطولة تحدين، الأول بتاريخ 12 فبراير بالتزلج على اللوح المدولب، والتحدي الثاني في تاريخ 14 فبراير بالتزلج على المنحدرات الثلجية مع حركات في الهواء، ويرافق اللاعب خالد القبيسي نائب أمين سر اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية.