تهديد جديد للقمة السودانية بعد مطالبات مالية

المصدر: Ⅶ الخرطوم - حسن فاروق

يواجه فريقا قمة الكرة السودانية الهلال والمريخ تهديداً جديداً من قبل الاتحاد السوداني لكرة القدم بعد شكوى دفع بها كل من يوسف أبو ستة، وعمر بخيت بشأن مستحقاتهما بطرف الناديين. في الأثناء حدد نادي الهلال، يوم 10 فبراير الجاري، موعداً لسفره إلى زامبيا، لمواجهة فريق نكانا بالجولة الثانية لفرق المجموعة الثالثة ببطولة كأس الكونفدرالية، ويغادر الهلال إلى زامبيا قبل 3 أيام من موعد المباراة المقرر إقامتها يوم 13 فبراير. من جهة أخرى تلقى لاعب المريخ سيف تيري الضوء الأخضر للمشاركة مع الفريق في المرحلة المقبلة بعد غيابه بسبب الإصابة.