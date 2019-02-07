انطلاقة «فخر الأجيال للصيد بالصقور»

المصدر: دبي -البيان الرياضي

انطلقت أول من أمس، النسخة السابعة من بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، على مدار 14 يوماً متتالية، وتستمر حتى الـ 18 من فبراير الجاري. وشهدت انطلاقة البطولة، التي تقام في المنطقة المخصصة للبطولات بالروية في دبي، أجواء حماسية، وندية ملحوظة، من أجل الوصول إلى المنافسات النهائية، وتحقيق مراكز متقدمة، تضمن لأصحابها التأهل إلى بطولة النخبة، من بوابة «فخر الأجيال»، التي تعد ثاني أضخم بطولات الصيد بالصقور هذا الموسم. وتعد هذه البطولة، هي خامس بطولات الصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث هذا الموسم.