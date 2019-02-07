اتحاد الغولف يطلق بطولة «عام التسامح»

المصدر: Ⅶ دبي: فائز بجبوج

أعلن اتحاد الإمارات للغولف، إطلاق مسمى «عام التسامح» على بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للغولف في نسختها السابعة، وتنطلق البطولة غداً تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ويستضيفها نادي ياس لينكس في العاصمة أبوظبي، وتشهد مشاركة أكثر من 88 من لاعبي ولاعبات الأندية، إلى جانب 23 لاعباً من المراحل السنية للمنتخبات الوطنية. وتوجه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد، بالشكر إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، على رعايته البطولة الغالية في نسختها السابعة.