النجم يستعد للرجاء عربياً

المصدر: تونس - صالح قادري

يواصل النجم الساحلي التونسي استعداداته لملاقاة ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، غداً، في إياب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال. وكان النجم قد تفوق في الذهاب بمركب ملولاي عبد الله بالرباط، بنتيجة هدفين دون رد. ورغم هذه الأسبقية، إلا أن المدرب الفرنسي روجي لومير، أوصى اللاعبين خلال التدريبات، بعدم استسهال المهمة، وخوض المواجهة بنفس العزيمة والروح القتالية العالية التي أظهروها في المغرب.

وقال المدافع عمار الجمل إنه وزملاءه مطالبون بالفوز لسببين اثنين مهمين، هما تأكيد التفوق على الفريق المغربي، والتدارك بعد الخسارة أمام النادي الصفاقسي في كأس الكونفدرالية الأفريقية. وينتظر أن تشهد تشكيلة الفريق في المباراة، بعض التغييرات، مقارنة بالمباراة الأخيرة ضد الصفاقسي. وكان الرجاء المغربي قد وصل أول من أمس إلى بتونس، معززاً بكامل نجومه.