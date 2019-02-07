جدل مصري بعد هدف مُلغى

المصدر: Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني

سيطرت حالة من الجدل على الشارع الكروي المصري، بسبب هدف ملغى بداعي التسلل لفريق إنبي، في شباك الأهلي، وأعيدت مجدداً نغمة أن قضاة الملاعب يجاملون الأهلي، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى استوديوهات تحليلية، شارك فيها جمهور الكرة قبل المحللين، مطالبين بإعادة المباراة، وكأنه أول خطأ تحكيمي يعرفه الدوري المصري.واتهم عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري، رؤساء الأندية بإثارة التعصب، وأن بعضهم لا يصلح للمنصب.وقال إن إعادة لقاء الأهلي وإنبي غير واردة على الإطلاق.