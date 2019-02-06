«فيت فريش» و«البيان» في تحدي دبي للياقة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلاقاً من المحافظة على الصحة العامة والمسؤولية المؤسسية تجاه المجتمع لزيادة الوعي لنمط الحياة الصحية، انضمت مؤسسة «فيت فريش» إلى تحدي دبي للياقة منذ نوفمبر لسنة 2018 بالتضامن مع مؤسسة دبي للإعلام ممثلة في صحيفة «البيان».وتعتبر «فيت فريش» علامة تجارية مرموقة في قطاع الضيافة وصناعة الطيران، كما نشرت آفاقها للوصول إلى المستهلك النهائي من خلال قطاع التجزئة.

تم تأسيس مؤسسة «فيت فريش» في سنة 2004 ضمن مجموعة شركات البواردي للاستثمار لتكون جزءاً من المجموعة المالكة لسلسلة «سبينيس وويتروز»، ويتركز نشاط المؤسسة في إنتاج العصائر الطازجة، وبيع الخضراوات والفاكهة عالية الجودة لتلبي أعلى مستويات الجودة المطلوبة من عملائها.