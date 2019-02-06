رونالدو يجذب الجمهور الصيني إلى يوفنتوس

المصدر: روما - وكالات

شهدت شعبية يوفنتوس الإيطالي في الصين صعوداً صاروخياً على حساب عملاق إسبانيا وأوروبا ريال مدريد، وذلك على خلفية تعاقده مع نجم الأخير كريستيانو رونالدو الصيف الماضي . وارتفعت شعبية يوفنتوس بنسبة 68.5 بالمئة على موقع التواصل الاجتماعي «ويبو» الصيني الموازي لـ«تويتر» في الفترة بين يوليو وديسمبر الماضيين، وذلك بحسب ما كشف بطل الدوري الإيطالي في المواسم السبعة الماضية.

ومن المؤكد أن المستوى الذي يقدمه رونالدو منذ قدومه من ريال المتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات في المواسم الخمسة الماضية، ساهم أيضاً في تعزيز شعبية يوفنتوس في الصين، إذ أصبح أول لاعب من فريق «السيدة العجوز» يسجل 17 هدفاً أو أكثر في 22 مرحلة من الدوري.