مورينيو يتوصل لاتفاق مع النيابة الإسبانية

المصدر: مدريد - وكالات

عوقب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وبغرامة مالية تصل إلى حوالي مليوني يورو، وذلك كجزء من صفقة مع النيابة العامة المالية في إطار قضية اتهامه بالتهرب من الضرائب خلال الفترة التي أمضاها في إسبانيا كمدرب لريال مدريد. وتولى مورينيو ، الإشراف على ريال مدريد بين 2010 و2013. وتتوزع الضريبة المتهم بالتهرب منها بنسبة 1.6 مليون عن عام 2011، و1.7 مليون عن 2012.

وملاحقة مورينيو تأتي في إطار إجراءات القضاء الإسباني الهادفة إلى مكافحة التهرب الضريبي في عالم كرة القدم، وقد سبق لنجمي برشلونة ميسي وريال السابق رونالدو أن توصلا إلى اتفاق مشابه مع القضاء الإسباني.