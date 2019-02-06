الظاهري بطلاً لسباق دبليو إس كي الدولي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حقق بطل الكارتينغ الإماراتي الموهوب راشد الظاهري انتصاراً رائعاً ولافتاً خلال السباق النهائي لفئة الميني على حلبة أدريا الإيطالية لسباقات الكارتينغ. وانتهى السباق بحلول الإماراتي راشد في المركز الأول وتقدمه بفارق كبير على السائقين الآخرين في السباق. هذا الفوز الحاسم وضعه في المركز الأول حاملاً راية فريق بارولين كارتينغ من بين 86 سائقاً من 30 دولة مختلفة، ليصبح راشد الظاهري أول إماراتي يفوز بسباق دبليو إس كي WSK الدولي، أحد أهم وأعرق سباقات الكارتينغ على المستوى الدولي للسباقات في العالم.

وبعد فوزه بثلاثة سباقات من أصل خمسة في مرحلة التصفيات، كان أداء البطل الإماراتي الموهوب ذو العشر سنوات قوياً، حيث سيطر على السباق محافظاً على مركز الصدارة على مدار الأسبوع، بما في ذلك السباق النهائي. ومع صافرة البداية، وعلى الرغم من انطلاقه في مركز صعب اكتسب راشد العزيمة وانطلق بسرعة استثنائية تفوّق بها على سبعة من المتبارزين الآخرين خلال عشر لفات. ومع وصول البطل الإماراتي إلى خط النهاية واحتفالاً بفوزه على طريقته الخاصة، قدم راشد إشارة الكونغ فو بيده تحية وإجلالاً لأبيه الذي يعمل في بكين.