«فريق الإمارات» يستعد لجولة لا كومونيتات فالينثيانا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يستعد فريق الإمارات للدراجات لمواصلة سلسلة نجاحاته عبر مشاركته في جولة «لا كومونيتات فالينثيانا» في إسبانيا، وتضم تشكيلة الفريق ثلاثة دراجين بارزين، من بينهم قائد التشكيلة روي كوستا، بطل العالم السابق، والدراجان ألكسندر كريستوف ودان مارتن اللذان فازا في مراحل جولة فرنسا 2018، وذلك إلى جانب كل من ماركو ماركاتو وألكسندر ريابوشينكو وإدوارد رافاسي ومانويل موري.وتعد جولة «لا كومونيتات فالينثيانا» أولى سباقات المراحل الإسبانية لهذا الموسم، حيث ستشهد مشاركة عدد كبير من الدراجين البارزين.