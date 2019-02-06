اختتام بطولة شرطة دبي الثانية للشطرنج لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت شرطة دبي بطولة الشطرنج الثانية لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، التي نظمها مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، بالتعاون مع نادي دبي للشطرنج، بمشاركة 39 متنافساً ، بحضور مهدي عبد الرحيم، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للشطرنج، والمقدم الدكتور سعود فيصل الرميثي، رئيس مجلس أصحاب الهمم، ونائبه الملازم أول عبد الله حمد الشامسي.

وأكد المقدم الدكتور سعود الرميثي، حرص المجلس على تحقيق استراتيجية شرطة دبي لأصحاب الهمم 2016 - 2021 خاصة مبادرة إدماج، المنبثقة عن الأهداف الاستراتيجية العامة لشرطة دبي.

وقام المقدم الدكتور سعود الرميثي بتكريم الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للشطرنج.