تعاون بين «الشارقة الرياضي» ومجلس التعليم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

بحث مجلس الشارقة الرياضي سبل العمل والتعاون المشترك وتبادل الخبرات مع مجلس الشارقة للتعليم في الفترة القادمة، وتكوين اللجان المشتركة لتعزز دور الرياضة مع التعليم، وتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها .

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس مؤخرا بحضور عيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس، وخالد الناخي مدير إدارة التطوير الرياضي وسليم السعيدي خبير رعاية الموهوبين ومن جانب مجلس الشارقة للتعليم محمد أحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم بالإنابة وعائشة الجرمن مدير إدارة الرعاية والأنشطة التربوية.