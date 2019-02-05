صديق سالا يكشف عن المتهم في كارثة الطائرة

المصدر: وكالات

وجه ماكسيميليانو دوارتي صديق المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا أصابع الاتهام في كارثة سقوط طائرته أثناء توجهه من مدينة نانت الفرنسية إلى كارديف إلى ويلي مكاي وكيل أعمال اللاعب.

وقال دوارتي في تصريحات صحافية: "لقد أجبروا سالا على السفر إلى كارديف مساء يوم 21 يناير.. لقد نصحته شخصياً برفض الموافقة على الرحلة، لأنهم لم يعدوا الظروف اللازمة لذلك".

وشدد دوارتي على أن ويلي مكاي، وكيل أعمال سالا، هو المسؤول عن كارثة سقوط الطائرة، ووصفه بـ"الجاني".

وكان قد أعلنت شعبة التحقيق في الحوادث الجوية في بريطانيا "الاثنين" أنه جرى العثور على جثة داخل حطام الطائرة التي كانت تقل إيميليانو سالا مهاجم فريق كارديف سيتي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والطيار ديفيد إبوتسون، والتي فقدت فوق القنال الإنجليزي في 21 يناير الماضي.

وكان كارديف سيتي قد تعاقد مع سالا من فريق نانت الفرنسي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني "19 مليون دولار" ، في صفقة قياسية لنادي كارديف الويلزي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت تقارير إخبارية أن سالا بعث رسالة عبر تطبيق "واتساب" أشار خلالها إلى أنه يشعر بالخوف قبل اختفاء الطائرة ، موضحاً أنه كان يشعر بـ"ذعر بالغ".