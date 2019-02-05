«الظاهرة» يسخر من كرة القدم الأمريكية

المصدر: عواصم - وكالات

تساءل أسطورة كرة منتخب البرازيل السابق رونالدو عن تسمية كرة القدم الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعية، وذلك عقب انتهاء نهائي الدوري الأمريكي أمس، وانشغال الكثيرين بمتابعته. ونشر الظاهرة رونالدو صورة له ممسكاً لكرة القدم الأمريكية، وكتب ساخراً «هل يمكن لأي أحد أن يشرح لي لماذا تمت تسميتها بكرة القدم، إنها ليست كرة ولا تلعب بالقدم، فلماذا يتم تسميتها بهذا الاسم؟». وأثار المنشور الجدل بين مؤيد ومعارض، فأشاد متابعو كرة القدم الإنجليزية بسخرية الأسطورة البرازيلية، بينما امتعض عشاق كرة القدم الأمريكية من تهكم البرازيلي.