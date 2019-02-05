«هيئة الرياضة» تدعو نظيرتها الكويتية

المصدر: Ⅶ الكويت - أحمد عبد اللطيف

قام وفد من الهيئة العامة للرياضة بتسليم نظيرتها الكويتية دعوى للمشاركة في منتدى الإمارات الثاني للمنشآت الرياضية والذي يقام 18 فبراير الجاري تحت شعار «الابتكار والذكاء الاصطناعي» برعاية معالي محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة، وجاءت الدعوة التي تسلمها مدير عام الهيئة الكويتية بالإنابة الشيخ المهندس حمود المبارك الصباح نائب المدير العام لقطاع الإنشاءات والصيانة في إطار التعاون الرياضي بين البلدين الشقيقين. ضم وفد الهيئة أحمد العبدولي مدير إدارة الإنشاءات الرياضية والمستشار بدر الحمادي مدير الإدارة القانونية ومحمد الكعبي ممثل الأمين العام.