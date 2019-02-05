أبوظبي تستضيف مبادرة «نفس الأهداف»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، عن عودة مبادرة «نفس الأهداف»، التي انطلقت لأول مرة عام 2018، وذلك بعدما حققت المبادرة الرياضية نجاحاً هائلاً في نسختها الأولى العام الماضي، وستحتضن العاصمة المبادرة يوم الجمعة 8 فبراير بنادي ضباط القوات المسلحة، كما ستنظم مدارس السيتي لكرة القدم، يوماً مفتوحاً للفتيات، يستقبل فيه جميع أعضاء مدارس السيتي لكرة القدم، وأصدقائهم وأقاربهم، وكافة الراغبين بالانضمام لقضاء وقت حافل بالمتعة والحماس.. وتهدف المبادرة إلى تشجيع الأجيال الواعدة من الفتيات على ممارسة رياضة كرة القدم.