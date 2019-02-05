«بناء الأجسام» يحتفي بأصحاب الإنجازات

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

كرم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أصحاب الإنجازات، تثميناً وتقديراً لدور لاعبي المنتخبين الوطني والشباب في كل من بناء الأجسام بما فيها الفيزيك، والقوة البدنية بتحطيم الرقم القياسي بعدد الميداليات الملونة، خلال عام واحد، بعد نجاحهم في حصد 99 ميدالية تم تحقيقها في كل من بطولات العالم للماسترز وآسيا وغرب آسيا والبطولات الدولية التي أقيمت تحت مظلة الاتحاد الدولي وأبرزها دايمون كاب، وبواقع 29 ميدالية ذهبية و29 فضية، و41 برونزية، من بينها أربع ميداليات في بطولة العالم.