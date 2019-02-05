قمة الكرة المصرية في «برج العرب»

المصدر: Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني

أعلن ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري، أن استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية الساحلية، سيستضيف مباراتي الذهاب والإياب بين الأهلي والزمالك، بمسابقة الدوري الممتاز، ويلتقي الفريقان يوم 30 مارس المقبل، في مباراة مؤجلة لهما من الجولة السابعة عشر بالدوري.على جانب آخر، قرر اتحاد الكرة، نقل مباريات فريق نادي الإسماعيلي إلى استاد جهاز الرياضة العسكري، بعد غلق ملعب الإسماعيلية، كونه أحد الملاعب التي تستضيف مباريات كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في مصر في يونيو المقبل.