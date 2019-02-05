رقم قياسي لأغويرو

المصدر: لندن - وكالات

تألق الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، أول من أمس، بتسجيله «هاتريك»، قاد به فريقه للفوز على ضيفه أرسنال 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ25 في الدوري الإنجليزي . وبات أغويرو يمتلك في رصيده 10 «هاتريك» مع السيتيزن، بتسجيله ثلاثة أهداف في شباك أرسنال.

وأصبح الأرجنتيني ، أكثر لاعب في تاريخ سيتي يسجل «هاتريك» مع فريقه في البريميرليغ، منذ 99 عاماً، عندما فعلها نجم السيتي آنذاك تومي براويل في عام 1920. وسجل أغويرو هدفه الأول في الثانية 47، ليصبح بذلك اللاعب الذي يسجل أسرع هدفين في «البريميرليغ» للموسم الحالي، بعدما فعلها أمام نيوكاسل في الثانية 24، قبل أسبوع فقط.