جماهير الهلال تهاجم المدرب رغم الفوز الأفريقي

المصدر: Ⅶ الخرطوم - حسن فاروق

هتفت جماهير الهلال السوداني ضد المدرب اراد الزعفوري، عقب نهاية مباراة الفريق أمام الأشانتي كوتوكو الغاني، ضمن منافسة الكونفدرالية لدور المجموعات احتجاجاً على المستوى، الذي ظهر به الفريق في المباراة، رغم حسم الهلال المباراة لصالحه بهدف وليد الشعلة. بينما قال المدير الفني عقب نهاية المباراة: إن فريقه خاض مباراة صعبة، مبيناً أن منافسه يلعب بشكل منظم ويجيد الانتشار في الملعب.

وأوضح الزعفوري أنه أغلق المنافذ أمام الأشانتي، مبيناً أنه ورغم استحواذه خصمه على الكرة إلا أنهم نجحوا في التغلب عليه. وأضاف: اللاعبون قدموا مباراة كبيرة، ونأمل أن نمضي على الدرب ذاته في المباريات المقبلة، وكشف مدرب الهلال عن أن الفوز الذي حققه فريقه اليوم كسر به النحس، الذي لازمه في المواسم الماضية بعدم تحقيقه الانتصار في مرحلة المجموعات، وأكمل: بالتأكيد هذا الأمر سيمنح اللاعبين دفعة معنوية بعدم رفع راية الاستسلام في المباريات المقبلة.

وأوضح المدير الفني للأشانتي الغاني أكونور شارلز أن فريقه خسر أمام الهلال بسبب خطأ فادح داخل مناطقه، مشيراً إلى أن هدفهم في المباراة كان الحصول على نتيجة إيجابية. وقال شارلز إنه واجه فريقاً يملك تاريخاً كبيراً في القارة الأفريقية.