قط يقتحم ملعب غوديسون بارك

المصدر: لندن - وكالات

شهدت مباراة إيفرتون أمام وولفرهامبتون، التي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف لواحد، أول من أمس، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ» لقطة طريفة، بعد دخول قط أسود أرضية استاد «غوديسون بارك». وتوقفت المباراة لما يقرب 3 دقائق، بسبب اقتحام قط أسود للملعب عند الدقيقة 20 من عمر المباراة، حين كان ولفرهامبتون متقدماً بهدف روبين نيفيز من ركلة جزاء. وانتظر حكم اللقاء لي ماسون خروج الدخيل، وانتهاء محاولات بعض اللاعبين، والموظفين القبض على القط، ليقطع الميدان بالكامل وسط موجة من الضحك انتابت الجميع.