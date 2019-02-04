مشاركة قياسية في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

بحضور الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أسدل الستار على منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف للذكور والإناث، أولى بطولات الموسم الجديد 2019 والتي ينظمها اتحاد الشطرنج بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تحت شعار «عام التسامح»، وشهدت البطولة مشاركة 148 لاعبا ولاعبة يمثلون 13 جنسية مختلفة في مشاركة قياسية مقارنة بالنسخ الماضية بعد قرار الاتحاد بتطبيق قرار الفئات المشمولة باللائحة التنفيذية لمشاركة أبناء المواطنات وحملة جواز سفر الدولة ومواليد الدولة والمقيمين، وهو ما أكسب البطولة قوة كبيرة من خلال احتكاك عدد من المدارس المختلفة مع بعضها، وهو ما أدى إلى رفع المستوى الفني للبطولة.

وأحرز الأرميني غابريل سارجيسيان من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، المركز الأول لفئة الرجال وجاء الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة للشطرنج في المركز الثاني، ونالت الأوكرانية إفا سليمانوفا من نادي أبوظبي للشطرنج المركز الأول لفئة السيدات.