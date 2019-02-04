«العين للفروسية» يختتم بطولة الرماية

المصدر: العين - البيان الرياضي

اختتمت الخميس الماضي منافسات بطولة عام التسامح للرماية 2019، التي جرى تنظيمها على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، واستمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع بمشاركة أكثر من 190 رامياً ورامية من المواطنين والمقيمين.ونال الرامي علي سعيد الأحبابي الميدالية الذهبية في منافسات البندقية السكتون ، وعلى صعيد بطولة البندقية السكتون لكبار السن فوق الستين سنة توّج جاء الرامي سعيد حمد العرياني بالميدالية الذهبية.

وقام مبارك سيف العرياني عضو مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والغولف مدير نادي الرماية بتكريم الفائزين .