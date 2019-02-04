شباب الأهلي بطلاً لكأس أشبال اليد

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

توج محمد شريف نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد فريق شباب الأهلي بكأس أشبال دوري الموسم 2018 - 2019، عقب فوزه على فريق الشارقة بنتيجة 37 - 24، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت أول من أمس. وتم تتويج فريق شباب الأهلي بكأس البطولة والميداليات الذهبية وحصل لاعبو فريق الشارقة «ب» على الميداليات الفضية كما تم تكريم فريق الشارقة «أ» الثالث بالميداليات البرونزية، وتم تكريم طاقم تحكيم المباراة أحمد بشار ورامي لطفي وربيع خميس والمراقب محمد ناصر بالميداليات التذكارية.