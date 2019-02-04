معسكر أمريكي لسيدات هوكي الجليد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بدعوة من سفارة الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، غادرت بعثة منتخب الإمارات لهوكي الجليد للسيدات إلى مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس، لإقامة معسكر تدريبيي، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس التحدي الآسيوي للسيدات 2019 المزمع إقامته في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 20 من شهر أبريل المقبل، وتتضمن الزيارة التي تستمر عشرة أيام، حضور بعض مباريات دوري المحترفين الأمريكي لهوكي الجليد، إضافةً إلى حصص تدريبية وتعليمية، وخوض المنتخب مباريات ودية عدة مع أشهر الأندية الأمريكية لهوكي الجليد.