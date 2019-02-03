«ميسي 10» أحدث نسخ سيرك «دو سوليه»

المصدر: برشلونة - وكالات

أقيم داخل ملعب «كامب نو» معقل فريق برشلونة الإسباني حفل خاص بمناسبة الترويج للعرض الجديد الخاص بفرقة سيرك «دو سوليه» تحت اسم «ميسي 10» المستوحى من قصة حياة أسطورة بلوغرانا. ويحكي العرض قصة شاب يملك طموحاً وإصراراً على تجاوز العوائق ليصبح أفضل لاعب «رقم 10» في العالم.

وسيكون عرض سيرك دو سوليه الأول بتاريخ العاشر من أكتوبر 2019، كما سيقوم السيرك بجولة عالمية في العام المقبل، ولن يعرض في إسبانيا سوى في برشلونة. وحضر الحفل ليونيل ميسي البالغ 31 عاماً برفقة زوجته أنتونيلا روكوزو، مع بعض لاعبي برشلونة الحاليين والسابقين.