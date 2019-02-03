الهلال يستضيف الأشانتي الغاني

المصدر: Ⅶ الخرطوم - حسن فاروق

يستضيف فريق الهلال السوداني على ملعبه مساء اليوم، فريق الأشانتي كوتوكو الغاني، ضمن منافسة الكونفيدرالية الأفريقية لدور المجموعات، ويعمل الهلال على حصد أول ثلاث نقاط في المجموعة، لتعزيز حظوظه في التأهل لدور الثمانية، متحاشياً تكرار سيناريو نزيف النقاط في الموسم السابق في ذات البطولة، من مبارياته داخل الأرض وخارج الأرض، والذي وضعه في مركز متأخر بين فرق المجموعة، فيما أكد مدرب الفريق التونسي أراد الزعفوري، جاهزية الهلال للمباراة، وثقته في تحقيق الفريق لنتيجة إيجابية في لقاء اليوم. من ناحيته، أعلن الغاني شالرز أكونور مدرب الأشانتي، تحديه للهلال في لقاء اليوم، مبيناً أن منافسه سيعاني من الضغط أمامهم.