نادٍ يتعاقد مع 22 لاعباً في ساعتين

المصدر: عواصم - وكالات

استطاع نادي زليازيغسبور التركي، تحقيق رقم قياسي نادر في سوق انتقالات اللاعبين، بعدما تعاقد مع 22 لاعباً في غضون ساعتين فقط، في آخر يوم من عمر الميركاتو الشتوي. وتعاقد النادي، الذي يلعب في الدرجة الثانية، مع 22 لاعباً، في آخر ساعتين من سوق الانتقالات الشتوي، الذي انتهى أول أمس. واستغل زليازيغسبور سماح الاتحاد التركي لكرة القدم له بالعودة إلى التعاقدات، ليكمل 22 صفقة مع 22 لاعباً، منهم 12 لاعباً بعقود دائمة، و10 لاعبين على سبيل الإعارة.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ التعاقدات في كرة القدم، التي ينجح فيها نادٍ في إنجاز كل هذا العدد من الصفقات في أقل من ساعتين، في سابقة ربما ستبقى طويلاً في عالم كرة القدم، الذي يعرف الكثير من الصفقات في اللحظات الأخيرة من عمر الانتقالات، ولكن لم يحدث أن تعاقد أي نادٍ مع أكثر من 6 لاعبين في اليوم الأخير من الانتقالات.